Les abandons d'animaux explosent dans le Nord et le Pas-de-Calais

Les refuges de la métropole lilloise et du Nord-Pas-de-Calais débordent cet été. Les associations de protection des animaux, la SPA et la LPA, alertent sur une hausse des abandons pendant les grandes vacances : les chats sont les compagnons les plus souvent laissés sur le bord de la route.