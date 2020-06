Les abandons d'animaux ont repris avec le déconfinement en Côte d'or

" On a vraiment cru qu'avec le confinement, les gens allaient se rapprocher, développer un lien plus fort avec leur animal. Et puis à la fin du confinement on s'est bien rendu compte que ce n'était pas vraiment ça ", constate Nicole Bacqué, la responsable de la SPA des cailloux à Dijon. D'autres SPA de Côte d'or constatent ainsi l'absence d'actes d'abandons pendant cette période. Mais à peine le déconfinement annoncé, ils ont repris. " On est revenu à une situation normale", précise Chantal Baudrand, responsable du refuge de Chagny.

Chaque année en France, près de 100 000 animaux sont abandonnés selon la SPA. Un fléau qui s'avère stable tout au long de l'année. " Pendant longtemps, on estimait que les abandons étaient en hausse lors de la période estivale. Désormais, le nombre d'abandons est régulier. Nous n'avons plus de pics " ajoute Nicole Bacqué.

Des demandes de prêts de chiens pour pouvoir se promener

Le confinement a donné lieu à une multiplication des demandes d'adoptions. A Chagny, vingt animaux, des chiens et des chats ont trouvé un foyer. Les appels ont été nombreux pendant cette période même si un tri a dû être fait. " J'ai reçu quelques appels pour des prêts de chiens pour pouvoir se promener lors du confinement ", souffle Chantal Baudrand. " Nous, nous avons reçu une quantité importante de lettres pour des demandes d'adoption avec pour motif l'ennui. Bien entendu nous n'avons pas répondu à cela. Cela veut dire quoi ? Après le confinement, ils nous les ramènent ? C'est terrible ! ", s'insurge Nicole Bacqué, la responsable de la SPA des cailloux à Dijon