Les abonnements sont lancés pour la nouvelle saison au CAP rugby

Périgueux, France

Les abonnements sont lancés pour la saison 2019/2020 au CAP Rugby.

Le club accueille tous les supporters qui souhaitent s'abonner au siège du club, rue Alphée Maziéras, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Les tarifs sont de 70€ en tribune générale et 20€ pour le timbre FFR permettant l'accès aux matchs extérieurs. Soit un coût de 6 euros par match pour un abonnement domicile, et 4 euros par match pour un abonnement domicile et extérieur.

L'assemblée générale du club aura lieu le 11 juillet prochain à 19h30 à la filature de l'Isle.