Coronavirus : les abonnés prioritaires pour assister au match de Basket Landes vendredi

Seulement 1.000 personnes pourront assister au match retour vendredi contre Charleville en Eurocup et le club de basket décide de donner la priorité aux abonnés.

Basket Landes doit s'adapter aux mesures mises en place par le ministère de la Santé pour empêcher la propagation du coronavirus.

Depuis dimanche, les rassemblements de plus de 1.000 personnes en France sont interdits. Conséquence : le match de quart de finale retour d'Eurocup qui aura lieu à la maison vendredi, la présidente du club, Marie-Laure Lafargue, a dû prendre une décision. Elle a choisi de donner la priorité aux abonnés et aux partenaires. Seulement 1.000 personnes pourront assister au match et la priorité sera donnée aux abonnés. Autre mesure particulière : le club devra être en mesure de donner les noms de tous les spectateurs présents, au cas où des personnes seraient infectées à cette occasion.

La tribune Chalosse et l'espace VIP de la salle François Mitterrand seront fermés et l'accès à la salle se fera par la seule porte principale.

Le club compte "sur la solidarité et la compréhension de chacun pour que l'événement se déroule dans les meilleures conditions et que nos joueuses puissent vous donner la joie d'aller plus loin".