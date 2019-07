Les accès aux massifs forestiers limités en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Il ne sera pas possible d'accéder après samedi 12 h aux massifs des Monts de Vaucluse, du Luberon et de la Basse Durance sauf dans le Colorado provençal, à la Cédraie du Petit Luberon et le vallon de l'Aiguebrun. En raison d'un risque très sévère de feux de forêt à cause du vent et de la sécheresse, la préfecture ne donne l'autorisation d'y accéder que le matin.

Pour les autres sites, l'accès pour l'instant reste libre comme à Bollène-Uchaux, Rasteay-Cairanne, les dentelles de Montmirail ou sur le Mont-Ventoux. Il est rappelé à tous les conseils de prudence : ne pas fumer, ne pas allumer de feu, ne pas circuler sur les pistes réservées aux secours et contacter le 18 ou le 112 en cas de départ d'incendie.