Les accidents mortels en forte hausse depuis le début de l'année en Charente-Maritime

35 personnes ont été tuées sur les routes de Charente-Maritime depuis le 1er janvier. C’est 13 de plus que l’an dernier à la même période. Dans le même temps, le nombre d’accidents a pourtant fortement diminué.

Moins d'accidents mais plus de morts sur les routes de Charente-Maritime. C'est le bilan de la préfecture qui recense 280 accidents depuis le début de l'année. Soit 18 % de baisse comparé à l'an dernier sur la même période. Mais dans le même temps, le nombre de morts sur la route est en forte augmentation : 35 personnes sont mortes depuis le 1er janvier,13 de plus que l'an dernier.

35 personnes tuées sur les routes

Parmi les victimes,16 circulaient en voiture, 11 à moto, 4 à vélo. Deux piétons ont également été fauchés par des véhicules. 1/3 des personnes tuées avaient plus de 65 ans.

Retour au niveau d’avant Covid

La progression du nombre de morts sur les routes comparé à l'an dernier est très nette, mais elle s'explique par la reprise de l'activité. La fin progressive du télétravail et la levée totale des restrictions sanitaires ont fait augmenter le trafic routier. En réalité, la mortalité est revenue à son niveau d'avant Covid.

Mais particularité de cette année : les accidents mortels se sont davantage produits pendant l'été : 21 personnes sont mortes sur les routes entre les mois de juin et août. 12 de plus que l'an dernier. Mais aussi 7 de plus qu'il y a 3 ans, avant le covid.

22 600 infractions constatées par les voitures radares

Un bilan “inquiétant”, estime le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier qui annonce un renforcement des contrôles. Le préfet en profite pour faire le bilan des cinq voitures radars qui sillonnent le département depuis le mois de mars : Elles ont dressé 22 600 contraventions, dont 21 000 pour des excès de vitesse inférieur à 20 km/h.

Implantation de nouveaux radars

La préfecture rappelle enfin la mise en service d'ici la fin du mois, d'une portion de route contrôlée par des radars entre Saint-Jean d'Angély et Saintes sur la RD 150. D'ici le début de l'année prochaine, d'autres radars seront installés entre La Flotte-en Ré et Saint-Clément des Baleine entre la RD75-RD20