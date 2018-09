Metz, France

Les gros serveurs participent presque sans le savoir à la bonne cause. A chaque ace rentré au Moselle Open, c'est-à-dire à chaque service qui marque un point direct, 50€ sont ajoutés à une cagnotte. La totalité de la somme reçue à l'issue du tournoi sera redonnée à l'hôpital de Nancy-Brabois pour aider les enfants malades.

Plus de 11 000€ déjà recueillis

"A chaque fois, je me dis : ace, ace, ace... Et ça fait chaud au cœur", se réjouit Rayan, 16 ans, atteint d'une maladie qui s'attaque aux articulations. Le tennisman Corentin Moutet ne connaissait pas cette initiative avant le tournoi cette semaine, mais il apprécie l'idée. "Bon, je ne sais pas si je vais beaucoup rapporter", ironise-t-il. "Mais c'est bien pour les enfants, sachant qu'il y a de plus en plus de gros serveurs."

A l'heure actuelle, plus de 11 000€ ont été recueillis grâce aux aces. L'objectif est d'acheter un échographe d'une valeur de 15 000€ ainsi que des casques de réalité virtuelle pour les enfants de Brabois. L'an dernier, plus de 20 000€ avaient permis l'achat d'un laser rendant plus supportable la chimiothérapie.