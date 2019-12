Les acheteurs de cigarettes au noir paieront 135 euros d'amende

Marseille, France

Les fumeurs qui achètent leurs paquets sur le marché noir passeront désormais à la caisse s'ils se font prendre. Ils devront payer 135 euros d'amende, comme le prévoit un nouveau décret. Les gros fumeurs, comme les buralistes, ne sont pas persuadés que cette grosse amende aura un effet dissuasif sur la consommation de cigarettes vendus à la sauvette, notamment dans le quartier de Noailles, à Marseille. C'est là que Dalil, 48 ans, vient parfois chercher "ses clopes", comme il dit. "Ça m'arrive, car chez les buralistes, c'est devenu beaucoup trop cher."

Un paquet deux fois moins cher au noir

Dalil débourse, en moyenne 5-6 euros sur le marché noir. "Ça serait le double si je devais aller dans un tabac", grimace le quadragénaire. Même s'il risque maintenant 135 euros d'amende, Aridhi gardera, lui aussi, ses habitudes, d'autant que le prix de certains paquets dépassera les 10 euros au 1er janvier 2020. "C'est trop cher pour quelqu'un qui est au RSA, au chômage ou au Smic. On ne cherche plus la qualité, on cherche le prix", lâche-t-il.

Des habitudes bien encrées

La qualité des cigarettes qui circulent sur le marché au noir, Geroges s'en méfie. Ce Marseillais fume depuis 40 ans et il est toujours aller chez un buraliste. "Ça me revient beaucoup plus cher, c'est sûr, mais je préfère, détaille-t-il... Je me demande ce qu'il mette dans le tabac des cigarettes de contrebande."

Plus de moyens pour une réelle efficacité

De leur côté, la plupart des buralistes rencontrés sur la Canebière ont un doute de l'efficacité de la verbalisation. "Ça ne marchera que si l'État met plus de policiers sur le terrain", estime Bernadette qui tient le tabac Le Vizir.

J'ai des clients qui sont venus me dire qu'on était beaucoup trop cher... Et ils nous le disent en pleine figure... Donc, si on peut lutter contre le marché parallèle, c'est bien... Un peu tard, mais c'est bien.

Selon les buralistes, le marché noir en France représente près de 30% de la consommation de cigarettes.