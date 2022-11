Les actions à Toulouse pour lutter contre le harcèlement de rue et les violences envers les femmes

Si une personne ne se sent pas en sécurité, se sent harcelée, elle peut trouver refuge dans l’un des établissements identifiés grâce au sticker « Angela »

Vendredi 25 novembre ce sera la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La métropole de Toulouse s'engage à participer à la lutte contre les violences faites aux femmes, en plus des offres d'hébergement. Elle met en place en ce moment le dispositif Angela en partenariat avec des commerçants. Un réseau de lieux sûrs (restaurants, cafés, pharmacies, hôtels...) pour prévenir et lutter contre le harcèlement de rue, et les violences. Si une personne se sent en insécurité, harcelée, elle peut trouver refuge dans l’un des établissements partenaires – identifié grâce à un sticker sur sa vitrine – et demander "Angela". Les commerçants sont formés à l'accueil de victimes grâce à un module de deux heures proposé par des agents de la métropole toulousaine.

ⓘ Publicité

Une soixantaine de commerçants rejoignent le réseau "Angela"

Pour le moment, 64 commerçants (dont 17 cafés et restaurants) ont manifesté leur volonté de rejoindre ce réseau "Angela". La métropole espère que le maillage sera dense à terme. Julie Escudier, conseillère municipale, vice-présidente de la métropole en charge de l'égalité hommes-femmes : "c'est un dispositif de mobilisation citoyenne pour sécuriser l'espace public et rassurer les femmes".

Christophe Thibault, gérant de Kopi coffee shop, place du Salin à Toulouse, a rejoint le réseau "Angela" : "J'ai connu ce dispositif à l'étranger et ça marche. Cela va aider les personnes qui se sentent en danger dans la rue, on peut les réconforter, leur donner les bons numéros de téléphone pour qu'elles soient prises en charge par des associations, on peut aussi prévenir la police."

La descente à la demande se généralise dans les bus de 22h à 00h30

A compter du vendredi 25 novembre, le service Descente à la demande sera étendu sur l’ensemble des 11 Linéo. Ce service était en expérimentation depuis un an sur les Linéo 1 et 2 en soirée. Ce dispositif consiste à offrir à tout voyageur, lorsqu’il éprouve un sentiment d’insécurité, la possibilité de descendre entre deux arrêts de bus afin d’être rapproché de sa destination. Mis en place en soirée et la nuit, le service de descente à la demande rassure en évitant les trajets à pied trop longs. A compter du vendredi 25 novembre 2022, Tisséo déploie ce service sur tous les Linéo en soirée, soit entre 22h et 00h30. En un an, le service a été utilisé à trente reprises.

Une journée de rencontre le 25 novembre Square de Gaulle

La métropole de Toulouse organise le vendredi 25 novembre une journée de carrefour-rencontre contre les violences faites aux femmes de 10h à 17h30 au square Charles-de-Gaulle. 70 partenaires seront présents (des acteurs de la santé, de la sécurité, la justice, des associations). Le Capitole sera illuminé en orange dans la nuit du 24 au 25 (couleur de la campagne de l'ONU contre les violences à l'égard des femmes ) et jeudi 24 novembre à 17h30, un moment de recueillement sera organisé au pied de la stèle à la mémoire des femmes victimes de violences, Esplanade Alain Savary.

Une campagne de communication dans le sport

Une campagne de communication pour sensibiliser aux violences contre les femmes et les filles dans le sport sera lancée vendredi par la métropole : 14 sportifs professionnels de Toulouse, Blagnac, Balma, Colomiers ont réalisé un clip dénonçant les violences, il sera diffusé sur les réseaux sociaux des collectivités et notamment lors de rencontres sportives en novembre et décembre. Les clubs partenaires porteront des T-shirts Orange avec un message "Stop aux violences faites aux femmes et aux filles". Parmi les clubs engagés : les Dauphins du Toec, le Fenix handball, le CA Balma, le TFC, le Stade Toulousain, le TFH (Toulouse féminin handball), le Toulouse Iron club...