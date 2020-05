Les activités de loisir en plein air reprennent un peu de poil de la bête avec le dé-confinement

Le golf par exemple, depuis le début de la semaine dernière, la plupart des parcours de nos deux départements ont retrouvé une activité. Un vrai bol d’oxygène pour les amateurs de verdure, qui doit tout de même se prendre avec précaution sur des parcours sécurisés comme l’explique Gilles Baix, le directeur du golf du Chambon sur Lignon.

Les pratiquants étaient tous impatients, car dès lundi, j'avais des début de parcours à 7 heures.Les membres du clubs sont ravis, même si on ne voit pas beaucoup de joueurs extérieurs. L'ambiance est particulière, on fait attention qu'il n'y ait pas de regroupements, après il y a du gel partout , on a enlevé les drapeaux, il y a des systèmes pour ramasser les balles. Ça change un peu les habitudes

De larges espaces pour bien respecter les gestes barrières © Radio France - Yves Renaud

Gilles Baix, le directeur du golf du Chambon sur Lignon en Haute Loire se dit satisfait de cette reprise partielle, mais il s’inquiète tout de même d’une saison sans compétition qui pourrait peser sur l’équilibre financier du parcours.

Nous depuis deux mois nous avons zéro rentrées et c'est une inquiétude parce qu'on ne sait pas comment va se dérouler l'été. est ce qu'on aura le droit de faire des compétitions, mais bon déjà, on à les gens qui reviennent, on rentre a nouveau des cotisations, ça nous fait du bien.

Autre exemple de reprise partielle.

Les parcours d’accrobranche devraient normalement ouvrir à nouveau en fin de semaine ( jeudi). Une bonne nouvelle pour Jacques Raymond qui exploite deux parcours en Haute Loire « Accrovelay » sur les hauteurs du Puy et les « Êcureuils » au Chambon sur Lignon, mais dans les conditions actuelles, il ne pourra en ouvrir qu’un seul celui du Chambon.

Il y a un protocole, les gens devront arriver avec des masques, et nous devrons avoir des visières et on ne pourra pas prendre des groupes supérieurs à 9 personnes. Il faudra à l entrée des parcours et à la sortie se relaver les mains au gel hydroalcoolique. Je ne peux pas embaucher, je n'ai pas pris de saisonniers et on n'ouvrira que le parc "Ecureuil" du Chambon.

Les parcs accrobranche vont retrouver leur activité à partir de jeudi (illustation) © Maxppp - Aurelie Lagain

Jacques Raymond le directeur des parcs accrobranche « Accrovelay » sur les hauteurs du puy et les « Ecureuils » au Chambon sur Lignon qui s’inquiète surtout des désistements des classes vertes et des centres de loisir cet été qui représentent 50 % de son chiffre d affaire.

Les deux exploitant se consolent des difficultés ambiantes en pensant ou cafés, hôtels restaurants qui eux ne devraient obtenir les autorisation de relancer leur activité que le 1 er juin.