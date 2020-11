Les activités extra-scolaires en extérieur autorisées dès ce samedi en Dordogne

Les activités sportives extra-scolaires et entraînements en extérieur peuvent reprendre dès ce samedi en Dordogne et partout en France pour les mineurs. Le sport en salle lui sera autorisé seulement le 15 décembre si la situation sanitaire le permet. Les championnats ne sont pas encore autorisés.

Les entraînements sportifs collectifs et en plein air, comme le football, pour les mineurs peuvent reprendre dès ce week-end mais les compétitions amateurs ne sont toujours pas autorisées selon le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat, invité de France Bleu Périgord ce vendredi matin. En revanche, concernant la reprise des entraînements à l'intérieur (basket, handball, gymnastique etc...), il faudra attendre le 15 décembre.

Les activités sportives et collectives d'intérieur et d'extérieur pour les adultes sont cependant toujours interdites et au moins jusqu'au 20 janvier. Des sorties collectives comme de la marche nordique ou de l'orientation par exemple sont interdites.

Les activités sportives individuelles en extérieur comme le footing ou la marche nordique sont autorisées dans un rayon de 20km de chez soi et pendant trois heures.