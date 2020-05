Confinement : les activités nautiques à l'arrêt, des élus azuréens réclament la réouverture des plages

Des maires et députés des Alpes-Maritimes réclament une réouverture des plages pour la pratique sportive et ce dès le 11 mai. Deux députés LREM ont signé une lettre envoyée au Premier ministre et à la ministre des sports en ce sens. Les professionnels du nautisme sont dans le flou.

Alexandra Ardisson et Cédric Roussel, députés LREM des Alpes-Maritimes, demandent au gouvernement d'autoriser un accès "raisonnable" aux plages dès le 11 mai, en prenant en compte les particularités des situations locales. Ils considèrent que les plages font partie des espaces naturels comme la forêt, la montagne, la campagne, quant à eux accessibles.

Rouvrir les plages permettrait de pratiquer une "une activité physique comme le paddle, le kayak de mer, la voile, la plongée, le footing, ou même la marche à pied en plein air (...) nous devons faire confiance à nos concitoyens pour appliquer les gestes de barrières, faire preuve de civisme et de responsabilité", est-il écrit dans le courrier envoyé au Premier ministre et à la ministre des Sports.

Les professionnels du nautisme et de la plaisance espèrent aussi une reprise progressive de l'activité, totalement à l'arrêt pour le moment. Stéphane Mulé, propriétaire du club de plongée Nice Diving sur le port de Nice, continue de payer sa place de port, le loyer de son club et magasin mais ne peut plus prendre la mer ni accueillir du public. "Les charges fixes sont importantes et nous n'avons pas de précision pour le moment sur les conditions d'une reprise."

Lionel Briand préside le club de voile de Villefranche-sur-Mer, il souhaiterait que "le paddle, le kayak, la planche à voile ou le dériveur qui peuvent se pratiquer en individuel reprennent. Naviguer sur un habitable avec un équipage, ça sera plus compliqué, il faudra certainement exiger le port du masque." Le ministère des Sports doit établir un cahier des charges sanitaire pour chaque pratique sportive.

Les activités pédagogiques liées à la mer arrêtées

Le centre de découverte mer et montagne organise habituellement des sorties en mer à cette époque de l'année avec les scolaires mais les activités pédagogiques ne pourront pas reprendre tout de suite, explique Céline Brossard, la directrice, qui comprend qu'on privilégie la santé. "Je respecte l'avis du conseil scientifique. Bien sûr, on voudrait permettre aux gens, aux enfants, de redécouvrir la nature, leur montrer que c'est important de préserver la biodiversité, mais ça doit se faire dans les conditions sanitaires optimales. On va voir comment se comportent les gens au moment du déconfinement, s'ils respectent les gestes barrières, mais des communes nous ont prévenu que nos stands ne pourraient pas être présents sur leurs plages cet été."

Le centre de découverte mer et montagne espère pouvoir accueillir, dans le cadre de ses activités centre de loisir, à nouveau des enfants cet été, par groupe de 10 maximum. Les inscriptions débutent ce mercredi 6 mai via le site Internet.

L'association SOS Grand Bleu, dont les trois salariés sont au chômage partiel pour le moment est elle aussi à l'arrêt, les sorties en mer stoppées. Sa directrice Muriel Auriol confie que "pour l'été, on imagine une reprise, mais comment on va faire respecter la distanciation sociale sur un bateau de 23 mètres, ce sera compliqué, donc oui on a peur pour l'association".