Les adieux à Yvette Lundy à Epernay

Épernay, France

Plus de 300 personnes se sont réunies ce vendredi 8 novembre en l'Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul d'Epernay pour dire au revoir à une grande dame. Yvette Lundy, grande figure marnaise de la Résistance, est décédée samedi 2 novembre à l'âge de 103 ans. Née le 22 avril 1916 à Oger dans la Marne, Yvette Lundy est arrêtée en juin 1944 par la Gestapo alors qu'elle est institutrice à Gionges et elle est déportée vers le camp de Ravensbrück.

Émotion et recueillement

Yvette Lundy n'avait cessé de témoigner dans les collèges et les lycées de la Marne. Et après l'hommage qui lui a été rendu lundi à Ay au collège qui porte son nom, une cérémonie religieuse est donc organisée ce vendredi. Des porte drapeaux et anciens combattants sont présents. Un représentant de la légion d'honneur et de nombreuses personnalités sont également venus pour lui rendre, dont le maire d'Epernay Franck Leroy qui a fait un discours.

Plus de 300 personnes sont présentes dans l'Eglise. © Radio France - Aurélie Jacquand

En 2017, Yvette Lundy avait reçu la distinction de Grand Officier de la Légion d'honneur. Elle est également médaillée de la Résistance et Commandeur de l'ordre national du mérite.