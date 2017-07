Les admissions post-bac à Reims : trafic régulé pour l' URCA

A l'université Reims-Champagne-Ardenne, les inscriptions des bacheliers ne posent pas trop de difficultés.

La filière la plus embouteillée était cette année encore celle de STAPS pour les métiers du sport. L' université a donc poussé les murs et pourra recevoir à la rentrée 469 étudiants pour la première année contre 420 l' an dernier. Tous les bacheliers qui avaient choisi STAPS Reims en premier choix ont été intégrés a précisé la direction de l'université rémoise. Ceux qui avaient placé STAPS Reims en second choix ne sont pas retenus.

Du côté du gouvernement, une concertation a démarré ce lundi 17 juillet pour tenter de remettre le système à plat. L'objectif est d'obtenir un accord avant la fin octobre 2017. En France, 87 000 bacheliers se retrouvent sans affectation post-bac. La plateforme APB est un "énorme gâchis" a jugé la ministre de l' Enseignement supérieur Frédérique Vidal.