Les adolescents français consomment moins de drogue

Les jeunes consomment moins de drogue (alcool, tabac, cannabis). C'est l'un des enseignements surprenants de l'étude que Santé publique France publie ce mercredi 25 septembre.

Une baisse continue depuis dix ans

La baisse de la consommation de drogue est notable depuis le début des années 2010, en France tout comme dans d'autres pays européens et anglo-saxons. En dix ans, le nombre d’adolescents de 17 ans déclarant n’avoir jamais consommé d’alcool, de tabac et de cannabis a augmenté, passant de 5,1 % en 2008 à 11,7 % en 2017.

Cette baisse s'explique par une meilleur prévention grâce aux campagnes de sensibilisation, par le prix des drogues qui reste prohibitif pour l'argent de poche des ados, mais aussi par le rôle des parents et les changements culturels. Le tabac a notamment une image de plus en plus mauvaise auprès des jeunes.

Le cannabis et l'alcool toujours associés à la fête

Si chez les moins de 17 ans, le tabac n'est plus tendance, les adolescents gardent une bonne image du cannabis et l’alcool.

Le cannabis est notamment perçu comme moins nocif que le tabac. Chez les 18-25 ans, 27 % ont consommé du cannabis au cours de l’année en 2017 contre 23 % en 2010.

L’alcool continue d’être très associé à la joie, à la convivialité, au plaisir et donc indispensable selon les jeunes dans un contexte festif. Plus de 80 % des adolescents déclarent avoir consommé de l'alcool dans les 12 mois précédents l’enquête. Des jeunes qui boivent entre 4 et 5 verres par soirée et entre 90 et 110 jours par an. Toujours selon l'étude, 13 % déclarent avoir eu une ivresse au moins 10 fois dans l’année.

"Amis aussi la nuit"

La nouvelle campagne de Santé publique France « Amis aussi la nuit » cible la consommation d’alcool et de cannabis lors des soirées.

Elle s'inspire du succès de l'opération de la sécurité routière "Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas" pour responsabiliser les jeunes entre eux en désignant le conducteur qui ne boit pas pour ramener ses amis en toute sécurité.

Plusieurs études montrent que l’amitié entre jeunes est un facteur de protection pour réduire les risques immédiats liés aux consommations importantes de substances psychoactives.

Pendant un mois, à partir de mercredi 25 septembre 2019 le slogan "Prendre soin de ses amis, c’est le faire aussi la nuit " sera diffusée à la radio, sur les plateformes audios digitales (Spotify, Deezer), les réseaux sociaux (Snapchat, Instagram) et Youtube avec des stories et des vidéos courtes. Enfin des affiches seront à disposition dans les lieux festifs (bars, restaurants…).

La campagne est également sur le site https://www.amisaussilanuit.fr/