"Les adolescents peuvent se retrouver face à un agresseur" : cours de self-défense pour ados dans le Cotentin

On connaissait les cours de self-défense pour les adultes mais rares sont ceux destinés aux plus jeunes. C'est le choix qu'a fait Sébastien Esnault, moniteur de self-défense et gestion d'agressivité en organisant un stage pour les adolescentes entre 14 et 18 ans.

"On n'attaque pas, on est là pour se défendre donc on va riposter face à l'agression," indique Sébastien Esnault en début de séance pour que ses élèves qui ont entre 14 et 18 ans comprennent bien la différence entre le self-défense (ndlr : auto-défense) et un sport de combat. Si le moniteur, qui a derrière lui 17 ans d'expérience, a choisi de s'adresser à des mineurs pour ce stage organisé à Saint-Vaast-la-Hougue, c'est parce que les "adolescents peuvent se retrouver face à un agresseur potentiel" tout comme les adultes. Ce samedi matin, le stage est spécifiquement destinés aux jeunes filles.

"Ça peut toujours leur servir"

Delphine est la maman de Salomé, 15 ans, et elle a offert à sa fille et son amie Inès, ce stage de self-défense. "On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre," explique Delphine, "en tant que maman on est toujours un peu inquiète et je me dit que ça peut toujours leur servir."

Au programme du stage de deux heures et demie, au complexe sportif de Saint-Vaast-la-Hougue : la théorie suivie de la pratique. L'objectif est de "leur apprendre à ouvrir les yeux, à regarder leur environnement," explique Sébastien Esnault, "à identifier s'il y a une menace autour d'eux et ensuite, s'il y en a une, il va y avoir des étapes." Plusieurs possibilités : éviter la menace, fuir, négocier et si toutes ces méthodes échouent, c'est là que les adolescentes vont pouvoir mobiliser ce qu'elles ont appris en self-défense.

Sébastien Esnault explique d'abord quelques concepts : se protéger, fuir, alerter, réagir... avant de passer à la pratique. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Apprendre les gestes pour riposter et sortir d'une situation dangereuse

L'idéal est de faire plusieurs séances pour que les gestes de défense deviennent des automatismes. C'est ce qu'explique le moniteur : "Pour qu'un geste soit fait de manière spontanée, à un moment où vous êtes en état de stress élevé, _il faut que ce soit un acte réflexe_. Il ne faut pas que le cerveau réfléchisse. Dès qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se passe, les bras vont se lever, on va se protéger la tête et commencer à riposter." Et ce sont ces gestes que les adolescentes apprennent dans ce stage : placer ses jambes, ses bras, avoir les bons mouvements pour pouvoir éviter des coups et s'enfuir chercher de l'aide.

Salomé (à gauche) et Inès (à droite) s'entraînent à tour de rôle à bien placer leurs jambes et leurs bras pour éviter de possibles coup à la tête. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

"Ça peut être important, on peut avoir besoin de self-défense," confie Salomé, "dans la rue ou même dans des soirées où on ne connaît pas tout le monde et des gens peuvent être alcoolisés, on se dit que ça peut toujours servir." "Je trouve ça super utile," approuve Inès, "pour nous défendre, c'est bien !"

Un stage qui séduit aussi la maman de Salomé : "Quand il y aura un stage adultes, je le ferai aussi parce qu'on n'est pas à l'abri non plus." Delphine a même déjà convaincu ses collègues de travail pour le faire ensemble.

Les réservations des cours avec Sébastien Esnault se font sur la page Facebook et Instagram de son entreprise "Jour J self-défense".