Les adoptions d'animaux reprennent dans les refuges en Poitou-Charentes

L'appel lancé au niveau national par la SPA la semaine dernière a été entendu. A partir de ce jeudi, les adoptions sont de nouveau autorisées dans les refuges de Poitou Charentes. Elles étaient, jusqu'à présent, suspendues à cause du confinement et du coronavirus.

"C'est un soulagement pour tous les défenseurs des animaux" explique Yva Moyon la présidente du refuge SPA de Saintes. Afin d'éviter les abus, la procédure mise en place est stricte. Tout commence par le choix d'un animal sur le site internet du refuge le plus proche de son domicile. Ensuite, la personne intéressée devra répondre à un questionnaire en expliquant pourquoi elle souhaite adopter. Enfin, un entretien téléphonique validera sa motivation et son sérieux.

Timo et Valentin sont à adopter à la SPA de Saintes. - SPA Saintes

Deux attestations à présenter en cas de contrôle

Si c'est bon, une attestation provisoire d'adoption sera envoyée par la SPA, un document sur lequel un rendez-vous fixé à une date et une heure précise. Le jour J, la personne vient toute seule au refuge, sans conjoint ni enfant, et en cas de contrôle des forces de l'ordre, elle devra présenter l'attestation SPA ainsi que l'attestation dérogatoire de déplacement où la case "motif familial impérieux" est cochée.

Au refuge, l'animal lui est alors confié "au minimum un quart d'heure et plus si c'est nécessaire " selon Yva Moyon pour faire connaissance et effectuer une petite balade autour du refuge. Si le contact est bon, les deux repartent ensuite ensemble à la maison. Si ce n'est pas le cas, un autre animal sera proposé par le refuge et l'adoptant devra revenir pour un autre rendez-vous.