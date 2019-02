Les adorables chiens Samoyèdes du Gard au Salon de l'Agriculture

Roquemaure, France

Le Salon de l'Agriculture 2019 ouvre ses portes ce samedi ! Au programme, comme chaque année, le Concours général agricole. On le sait peu mais ce concours comporte une compétition pour les chiens, compétition dans laquelle le Gard a toutes ses chances avec un élevage de Bichons d'Anduze et surtout avec un élevage de Samoyèdes, ces gros chiens de traîneaux blancs et touffus : l'élevage "of Sparkling Starlight" situé à Roquemaure. France Bleu a pu suivre les derniers préparatifs.

Le plus beau chien de France

Sur la table de toilettage, en train de se faire bichonner son énorme pelage couleur neige : la star du week-end, Willow. "Son vrai nom, c'est Love's Never Been So Easy of Sparkling Starlight", détaille son éleveuse, Aurélie Lefèvre. "Il a aujourd'hui quatre ans et l'année dernière il est devenu champion de France, poursuit-elle. Grâce à cela il a été sélectionné pour représenter la race au Salon de l'Agriculture".

Pour mettre toutes les chances de son côté, Vicky, la toiletteuse du jour a sorti tous ses outils : "Il a des shampoings bien spécifiques, pour faire ressortir le blanc, explique-t-elle. On va le crémer pour rendre le poil beaucoup plus doux. Il faut ensuite le rincer méticuleusement et le sécher. Ça prend entre trois et quatre heures selon le chien".

Des critères de sélection bien précis

Au-delà du brushing de Willow, le jury va évaluer plusieurs autres critères. "Il étudie la morphologie du chien, précise Aurélie. La longueur des pattes, l'implantation des oreilles, la forme de la tête... Il juge aussi les allures du chien. C'est un chien de traîneaux, il doit être sportif, aérien, puissant, élégant". Sans parler des nombreux tests vétérinaires ni, détail qui a son importance, de l'état d'esprit de la bête. "Il faut que les expositions canines restent du plaisir !" estime Aurélie.

Le concours de Willow aura lieu ce dimanche.