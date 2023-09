Les ados de la région Sud ont plus d'argent de poche que la moyenne nationale

La société Pixpay , entreprise spécialisée dans les cartes de paiement pour les adolescents, publie ce mardi une étude sur les "ados et leur argent de poche". C'est même la 4ème année que sort ce baromètre qui vise les 10-18 ans. On y apprend ainsi qu'en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, nos ados sont parmi les plus gâtés du pays puisque leurs parents leur donnent en moyenne 39€ contre 36€ pour la moyenne nationale. Seule la Corse fait mieux avec plus de 48 euros !

Les papas donnent plus que les mamans

L'étude précise aussi que ces montants sont en hausse depuis 2 ans déjà, puisqu’il était de 31€ en 2021 et de 33€ en 2022. Autre donnée; le montant d’argent de poche reçu par les ados fait plus que doubler pendant l’adolescence : 24€ entre 10 et 12 ans, contre 56€ chez les 18+. Enfin, il est à noter que les papas ont tendance à donner plus que les mamans.