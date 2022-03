Les AESH du Gard demandent une prime de 200 euros en urgence face à la hausse des prix des carburants

"92% des AESH sont des femmes. En majorité des familles monoparentales." précise Betty Théodor, représentante des AESH du Gard. Des AESH payées 820 euros par mois. Difficile dans ces conditions de faire face à la hausse brutale des prix des carburants de ces derniers jours. "Beaucoup utilisent déjà leur vélo, les transports en commun ou vont travailler sauf qu'on se déplace sur plusieurs établissements scolaires. En moyenne, c'est entre 20/25 km entre le domicile et ces établissements. Ces 25 km représentent un budget carburant que nous ne pouvons plus assumer. Actuellement, on est à 100 euros par semaine. Pour l'instant, on est toutes en poste, mais ça va devenir de plus en plus compliqué. "

Une prime d'urgence

Face à cette situation, les AESH ont demandé une audience au DASEN (Directeur académique des services de l'Éducation nationale) du Gard ce mercredi afin d'obtenir une prime de 200 euros en urgence. Sud Education dénonce une situation intenable. Le syndicat réclame notamment une augmentation de 400 euros pour les plus bas salaires et la reconnaissance d’un temps plein à 24h d’accompagnement.