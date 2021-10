Grève des AESH à Bordeaux : "je gagne 600 euros par mois net"

Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), sont en grève ce mardi 19 octobre en Gironde et partout en France. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et l'absence de reconnaissance de leur métier, ainsi que des salaires trop faibles.

L'appel a été lancé par une large intersyndicale. Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) sont en grève ce mardi 19 octobre en Gironde et partout en France. A Bordeaux ils se réunissent à 11h30 devant le rectorat pour manifester leur mécontentement. Les PIAL (Pôles Inclusifs d'Accompagnement Localisés) sont notamment visés. Ce dispositif "malmène les collègues. Ils interviennent sur plusieurs écoles et plusieurs enfants. explique Marine Schnegg, AESH à l'Erea d'Eysines et coanimatrice des collectifs AESH CGT Educ'action 33. L'AESH va intervenir dans une zone géographique de 40 km de diamètre. Du jour au lendemain on peut lui dire d'intervenir dans une autre école et lui changer son emploi du temps".

Des salaires trop bas

Une autre revendication, c'est la hausse des salaires. Marine Schnegg est AESH depuis bientôt 10 ans. "Je gagne 600 euros et quelques par mois net pour 19h30 de travail par semaine, raconte-t-elle. On n'est pas des étudiants qui cherchent des petits boulots pour combler les fins de mois. On est de vrais professionnels de ce métier et on veut être payé dignement pour le faire".

Manque de formation

Après la faillite de son magasin à Dax, Isabelle a changé radicalement de vie. Elle devient AESH en acceptant la proposition de Pôle emploi.

Elle aussi gagne environ 600 euros par mois. Elle raconte avoir dû aller se nourrir grâce à des associations pendant trois ans. "J'avais honte" soupire-t-elle.

Lorsqu'elle devient AESH, elle déchante très vite : "Je commence à m'occuper d'une petite fille très épileptique, sans aucune formation, avec ce que je savais en tant que maman (...). _On nous offre une formation de soixante heures au niveau de l'éducation nationale_. On nous apprend qui a inventé l'école, c'est-à-dire... Charlemagne ! Mais pas à gérer un malaise, ni les premiers secours".