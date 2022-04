A Châteauroux, les accompagnants des élèves handicapés veulent un métier reconnu

À Châteauroux, les AESH se mobilisent. Les accompagnants des élèves en situation de handicap se sont rassemblés à l'appel de la FSU 36 et de la CGT ce mardi 5 avril. Ils étaient une vingtaine réunis devant la cité administrative pour réclamer des hausses de salaires et des embauches.

Le reportage de France Bleu Berry

"On fait un métier essentiel et on payés au lance-pierre"

Pour ses 24 heures de travail par semaine à l'école de Montierchaume, Alexandra gagne à peine 860 euros par mois. Avec trois enfants à charge, les fins de mois sont difficiles. "C'est très compliqué, mes enfants en pâtissent, je ne peux pas leur offrir ce que je voudrais, confie cette AESH. Certains mois, je saute des repas parce qu'avec mon salaire, ce n'est pas possible de se nourrir matin, midi et soir".

Ces professionnels réclament des temps complets pour vivre décemment. Mais aussi parce que 24 heures par semaine, ce n'est pas suffisant pour accompagner les élèves. "24 heures, ce n'est vraiment pas beaucoup, alors qu'on pourrait faire plus, il y a tellement d'élèves qui ont besoin d'un accompagnement, insiste Aline, AESH dans les écoles de Montierchaume et Déols. On ne comprend pas pourquoi on reste à 24 heures alors qu'il y a des besoins".

L'accompagnatrice dénonce un manque de considération : "on fait un métier essentiel, si on n'était pas là, la plupart des élèves ne pourraient pas être scolarisés dans des écoles ordinaires, malgré tout, on ne reconnaît pas notre métier et on est payés au lance-pierre".

"Notre travail est essentiel, les élèves ont vraiment besoin d'un accompagnement" - Aline, AESH dans les écoles de Montierchaume et Déols

Pas assez d'AESH par rapport aux besoins

Les syndicats exigent également des embauches, les AESH ne sont pas assez nombreuses par rapport aux nombres d'enfants handicapés. En moyenne, une accompagnante s'occupe de trois élèves par école. "A cause de la mutualisation, elles accompagnent plusieurs enfants et ne peuvent pas les suivre dans tous les cours, regrette Jean Dumonteil, délégué syndical à la FSU 36. Ça devient des accompagnements très spécifiques, or il faut un suivi hebdomadaire. On a besoin de recruter massivement".

Dans l'Indre, on compte près de 350 AESH. "C'est insuffisant", selon la CGT qui réclame la création de 150 postes supplémentaires.

Manque de formations

Parmi les autres revendications : l'accès à des formations. "On accompagne des élèves alors qu'on n'est pas formés, actuellement, je m'occupe d'une élève sourde, je ne connais pas la langue des signes, elle non plus. On fait comment pour lui apprendre à lire ?", s'emporte Alexandra, une accompagnante.

"Je me forme toute seule à la langue des signes quand je rentre chez moi le soir" - Alexandra, AESH à l'école de Montierchaume

La CGT revendique également la création d’un statut de catégorie B pour les AESH, afin qu'elles fassent partie de la fonction publique.