Les Affaires Maritimes mènent des contrôles en mer auprès des plaisanciers qui ne respectent pas le milieu

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer mène des contrôles en mer cet été sous l’autorité du Préfet maritime de la Méditerranée. Pour vérifier que les règles de sécurité soient respectées à bord et que le milieu marin soit protégé. Reportage à bord de la navette.

C'est parti en semi-rigide depuis le port de Nice pour une matinée de contrôles vers l'est, du côté de la rade de Villefranche puis du Cap-Martin. A bord, Pierre-Luc Lecompte, administrateur des affaires maritimes et chef du pôle activités maritimes à la Direction des Territoires et de la Mer (DDTM), accompagné de deux agents de contrôle. Les agents veillent au respect des règles de sécurité à bord, font de la prévention et de la pédagogie auprès des plaisanciers et vérifient qu'ils respectent le milieu marin. Ils peuvent verbaliser en mer, convoquer devant le juge des affaires maritimes, retirer un permis de naviguer, voire saisir un navire y compris battant pavillon étranger.

De nouvelles zones interdites aux bateaux de plus de 20 mètres

Une nouvelle réglementation vient d'entrer en vigueur pour interdire le mouillage des bateaux de plus de 20 mètres lorsqu'ils mettent en danger l'herbier de posidonies dans la rade de Villefranche. Les posidonies sont ces plantes sous-marines qui constituent le poumon vert de la Méditerranée.

Cette réglementation vaut aussi autour du Cap Martin à l'Est du département et entre les îles de Lérins, au large de Cannes pour les bateaux de plus de 24 mètres, le mouillage devient interdit. L'arrêté entrera en vigueur à la fin du mois normalement.

Autre nouveauté : une nouvelle zone d’interdiction au mouillage est instaurée depuis cette année au sud ouest de la rade de Villefranche en raison de la présence d'une épave historique.

Enfin le code des transports permet depuis décembre dernier de saisir les navires étrangers. Le juge aux affaires maritimes peut demander le paiement d'une caution pour récupérer son embarcation. Un moyen dissuasif très intéressant pour la justice. Cette année, il y a moins de yachts battant pavillon étranger dans les eaux Azuréennes, preuve en est : début août, 75% des plaisanciers contrôlés étaient de nationalité française, alors qu'ils ne sont que 50% habituellement. Il y a surtout moins de bateaux battant pavillon extra-européen.

La Direction départementale des Territoires et de la Mer rappelle que chaque année en Méditerranée, près de 30 personnes trouvent la mort et 1300 sont sauvées au cours d’opérations en mer, coordonnées par le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de la Méditerranée CROSSMed. Coup de vent, coup de fatigue, coup de la panne. La saison estivale est placée sous le sigle « PEA, l’assurance vie en mer » : P comme préparation (météo, connaissance du milieu, de soi, prévenir un proche), E comme équipement (vérifier son matériel, porter une brassière, avoir un moyen de communication en état de marche) A comme alerte (le 196 depuis un téléphone ou le canal 16 de la VHF pour joindre les secours).

La DDTM prévient que des opérations de contrôles en mer auront lieu tout l'été.

Un bateau au mouillage à Villefranche-sur-mer © Radio France - Marion Chantreau

Le bateau des Affaires maritimes quitte le port de Nice © Radio France - Marion Chantreau