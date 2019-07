Les Affaires maritimes multiplient les contrôles en Bretagne

Les agents des Affaires maritimes ont réalisé des contrôles en baie de la Forêt et aux Glénan.

Quimper, France

On entre dans le temps fort de la saison estivale, et le beau temps incite d'autant plus les plaisanciers à sortir en mer. Le préfet maritime de l'Atlantique, le vice-amiral d'escadre Jean-Louis Lozier, a donc lancé des opérations de contrôles sur tout le littoral, notamment dans le Finistère où il a embarqué samedi après-midi.

Des journées dédiées à la prévention ... Et, éventuellement, de la répression" Le préfet maritime

"En cette mi-juillet, on voit beaucoup de plaisanciers arriver. J'ai donc souhaité organiser des journées dédiées à la prévention dans les 10 départements de la façade Atlantique. Et, éventuellement, de la répression en cas de conduites dangereuses" explique Jean-Louis Lozier, à bord du bateau des Affaires maritimes basé à Port-La-Forêt.

La vitesse, "difficile à faire respecter"

Les agents des Affaires maritimes ont ainsi réalisé des contrôles en baie de la Fôret, entre Fouesnant et Concarneau, et à l'archipel des Glénan, samedi après-midi. En dehors des vérifications de papiers et du matériel de sécurité, ils tentent de sensibiliser les plaisanciers aux limitations de vitesse.

"Il y a une zone spécifique aux Glénan pendant l'été, limitée à 8 nœuds. Et puis, de façon générale, il y a la bande des 300 mètres, limitée à 5 nœuds, rappelle Stéphane Barbet, des Affaires maritimes. Mais ce sont des règles qu'on a beaucoup de mal à faire respecter, souvent un peu par méconnaissance."

Environ 5 000 sauvetages l'été dernier

L'été dernier, les services de secours ont dû réaliser près 4 900 opérations de sauvetage en mer. Et ce chiffre est en hausse de 20% par rapport à la même période en 2017. "Je souhaite responsabiliser les usagers de la mer pour limiter cette augmentation, voire la réduire" explique Jean-Louis Lozier, le préfet maritime.

Il a donc tenu à saluer les sauveteurs de la station SNSM de Fouesnant, à l'occasion de sa venue en Sud Finistère samedi. "Ils font un travail admirable tout au long de l'année. Le récent drame des Sables d'Olonne a rappelé à tous à quel point nous devons les soutenir."