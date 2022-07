Les affiches du festival à Avignon pourront être accrochées à partir de 22 heures mardi

La mairie autorise l'affichage pour le festival Off à Avignon à partir de 22 heures mardi 5 juillet. Affiches avec de la ficelle biodégradable : clous et agrafes sont interdits. Plus de 200.000 affiches vont couvrir la ville. Avec une amende de 150 euros pour les affiches hors-règlement.