Pendant le festival d'Avignon les affiches des 1538 spectacles programmés dans le OFF fleurissent sur les murs de la cité des papes. Mais que deviennent-elles une fois le fête finie ?

Les affiches du festival sont collectées par les services de la ville et du grand Avignon, elles sont ensuite acheminées vers l'usine de tri de Vedène où elles sont compactées et enfin partent chez les industriels du recyclage. Transformées en pâte à papier elles deviendront peut-être les affiches de la prochaine édition du festival.

Jean-Philippe Ferreira est le chef du centre de tri SUEZ de Vedène

Jean-Philippe Ferreira est le chef du centre de tri SUEZ de Vedène

Mais ce travail ne s'est pas accompli en un jour. Aujourd'hui, grâce à une convention signée entre la ville, le Grand Avignon, les festival IN et OFF, les affiches sont recyclables.

Dans le ventre de l'usine de tri de Vedène. © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Le papier, le carton, les liens et même l'encre sont prévus pour être recyclable ce qui n'était pas le cas avant quand on trouvait dans les lots collectés des morceaux de fil de fer, de plastique ou des encore des encres polluantes.

Jean Philippe Chauvin directeur de environnement et du développement durable du Grand Avignon :

Jean Philippe Chauvin directeur de environnement et du développement durable du Grand Avignon :

Mais le travail n'est pas terminé, il reste du chemin à parcourir mais la dynamique est en route.