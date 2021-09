Les Afghans accueillis à Strasbourg ont terminé leur quarantaine

C'était il y a 10 jours. Environ 110 Afghans arrivaient à Strasbourg, évacués en urgence de Kaboul par les autorités françaises après la prise de pouvoir des Talibans.

La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian, s'était dit prête à accueillir des réfugiés. Les Afghans arrivés dans la capitale alsacienne et européenne ont d'abord respecté une dizaine de jours de quarantaine à l'hôtel Mercure du Wacken, réquisitionné pour eux.

Ils ont pu enfin faire leurs premiers pas en ville, dans Strasbourg, ce mardi, après l'arrivée des derniers tests Covid négatifs. Certains sont partis visiter le centre ville, accompagnés par des membres de l'association Foyer Notre Dame et des interprètes.

La plupart des Afghans arrivés à Strasbourg sont des jeunes. Beaucoup de familles, avec des enfants en bas âge.

Tamim, un étudiant anglophone, raconte l'enfer au départ de Kaboul : "C'était compliqué à l'aéroport. Nous sommes très fatigués. Il y avait là bas un vrai rush, beaucoup de monde. Nous avons attendu 10 jours à l'aéroport" dit-il.

"J'ai quitté mon pays à cause des Talibans ils tuent les jeunes filles, ils les marient à 14 ans, c'est pour ça que je suis parti" dit un homme juste à côté de Tamim.

Désormais les Afghans de Strasbourg sont libres d'aller où ils veulent. Tamim rêve déjà d'apprendre le Français et de devenir un grand sportif. "Mon plus grand rêve, c'est d'aller d'aller à l'école. Et de m'inscrire dans un bon club de free fight. De mener une vie simple" dit-il.