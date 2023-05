La commune de Seyssinet-Pariset va instaurer un congé menstruel pour ses agentes

Bientôt un congé menstruel pour les agentes de la ville à Seyssinet-Pariset ! C'est ce que souhaite en tout cas la municipalité. L'idée est d'instaurer un jour de congé par mois pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Un projet inspiré du texte de loi adopté il y a quelques mois en Espagne . Au niveau national, des députés écologistes ont déposé ce vendredi 26 mai une proposition de loi à l'Assemblée, prévoyant 13 jours d'arrêt de travail par an.

Briser le tabou

"Avoir des règles douloureuses, ce n'est pas normal, affirme Yamina Archi, adjointe à la mairie de Seyssinet-Pariset en charge du personnel. L'idée, c'est vraiment de se dire : comment on peut les accompagner pour que ces règles ne soient plus douloureuses, ou en tout cas faciliter la qualité de vie au travail." Pour obtenir un congé menstruel, il faudra fournir un certificat médical. "Ce serait un certificat valable un an. Une fois que la personne aura fourni ce justificatif, elle pourra, au moment où elle en a besoin, bloquer ces jours-là." Si l'idée ne venait pas du personnel, Yamina Archi assure qu'elle en a reçu des retours positifs.

70% de personnel féminin

À Seyssinet-Pariset, 70% des agents de la Ville sont des femmes. Il faut donc trouver des solutions pour assurer une continuité du service tout en préservant la qualité de travail des employées. Défi relevé pour la majorité, pour qui ce dispositif est essentiel. Il devrait même être ouvert à toutes les femmes pour le maire PS Guillaume Lissy : "Derrière, j'espère que la société toute entière s'emparera du sujet. On montre que c'est possible dans une collectivité importante avec de nombreux agents féminins. Tous ceux qui diront qu'il y a des barrières, et bien, elles existent. Mais ces barrières sont des difficultés à dépasser, pas des murs infranchissables."

Des discussions sont prévues le 8 juin avec les représentants du personnel pour proposer des aménagements à ce congé menstruel. Il devrait être mis en place en septembre prochain.