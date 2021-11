Les agents communaux manifestent en plein conseil municipal de Bourgoin-Jallieu

Le conseil municipal de Bourgoin-Jallieu s'est retrouvé suspendu pendant plus d'1H30 ce mercredi 10 novembre. Des agents municipaux sont entrés dans la salle pour demander des réponses sur le passage au 1.607 heures. Ils dénoncent un manque de concertation avec la mairie.

Les agents municipaux de Bourgoin-Jallieu ont fait une entrée fracassante dans la Halle Grenette en plein conseil municipal ce mardi soir. Leurs représentants syndicaux ont pris la parole pour dénoncer le manque de concertation avec la majorité municipale sur la mise en œuvre de la réforme des 1.607 heures.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au micro devant les élus municipaux, ils l'ont assuré : les agents ne sont pas opposés à l'augmentation de leur temps de travail à partir de janvier 2022, ils aimeraient connaître les conditions dans lesquelles cette réforme va s'appliquer à Bourgoin-Jallieu.

Ils dénoncent l'absence de concertation

Les agents demandent une compensation pour leurs heures supplémentaires et que le temps de travail des agents "missionnés sur les métiers pénibles" ne soit pas augmenté. Le groupe de près de 70 personne a refusé de quitter la salle temps que le maire Vincent Chriqui n'apportait pas de réponse en dénonçant un manque de concertation sur le sujet.

Le conseil municipal s'est donc trouvé suspendu pendant plus d'une heure et demi avant que le maire n'annonce un rendez-vous avec les représentants syndicaux des agents municipaux ce jeudi pour échanger, "et avoir des réponses" ont conclu les agents avant de s'en aller, sous le regard de la police municipale présente autour de la salle le temps de la manifestation.