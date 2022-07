Les agents de la DIRCO en opération prévention sur les routes de la Haute-Vienne

Ils sont en orange sur le bord des autoroutes et tous les jours, ils prennent des risques pour sécuriser les routes de Haute-Vienne et de Corrèze. Ce sont les agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIRCO). Sur l'ensemble de la zone couverte, la DIRCO compte tous les mois une à deux camionnettes oranges accidentées. Si la plupart du temps, les dégâts ne sont que matériel, il arrive que des agents soient blessés et tués. En 2021, quatre agents ont été blessés et un autre a perdu la vie. Souvent les accidents sont liés à un manque d'inattention, l'utilisation du téléphone au volant ou encore la somnolence.

Sur l'aire d'autoroute de Briance-Ligoure (Haute-Vienne), un camion de la DIRCO est exposé pour montrer les risques que prennent les agents, tous les jours. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Opération prévention

Pour éviter les accidents, le directeur de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest a organisé une journée de prévention sur une aide de repos sur l'A20. Pour se rendre compte des risques que prennent les agents, les voyageurs sont invités à observer un film en réalité virtuelle (une séquence filmée à 360 degrés) où ils incarnent un agent de la DIRCO. A travers le film, ils enchaînent les situations dangereuses qui font le quotidien de ces travailleurs de la route : enlever un pneu sur le bord de la chaussée, placer des cônes de signalisation, être frôlé par des voitures et des camions. Des images qui impressionnent Bernard, sur la route des vacances : "A certains moments je bougeais parce que j'avais l'impression que le véhicule allait me toucher... ça fait peur !" et lorsque Philippe, agent de la DIRCO depuis 4 ans, lui parle du corridor de sécurité, Bernard demande, "c'est tout nouveau, non ?"

Pour se rendre compte des risques que prennent les agents, les voyageurs sont invités à observer un film en réalité virtuelle (une séquence filmée à 360 degrés) où ils incarnent un agent de la DIRCO. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

La règle du "corridor de sécurité"

Le corridor de sécurité a été inscrit dans le code de la route en 2018. Elle demande aux conducteurs de se déporter sur la gauche (ou bien de laisser une voie libre sur l'autoroute) à l'approche d'un véhicule stationné sur la voie de droite ou sur la bande d'arrêt d'urgence. Une amende de 135€ est prévue en cas de non-respect de cette règle.