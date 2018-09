Pau, France

Guillaume Dalmau, un bandeau noir sur les yeux et une canne pour malvoyant à la main, se déplace lentement accompagné d'une bénévole d'association pour déficients visuels. Concentré, il manque plusieurs fois de trébucher. "C'est une autre appréhension de l'espace public, on imagine cela plus facile que ça ne l'est vraiment" constate Guillaume Dalmau, agent en charge de la voirie à la mairie de Pau.

Toute l'année, plusieurs associations telles que l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, l'Association des paralysés de France ou encore l'association Valentin Haüy font des demi-journées de sensibilisations aux handicaps. Les salariés de la mairie de Pau sont amenés à se déplacer en fauteuil roulant ou à se mettre dans la peau d'une personne déficiente visuelle. Ce mardi, les agents de la voirie se sont prêtés à l'exercice dans le centre-ville de Pau. Ce jeudi, c'était au tour des agents de la médiathèque André Labarrère d'être sensibilisé aux conditions d'accueil.

On se rend compte à quel point c'est difficile de se déplacer dans l'espace public."

— Guillaume Dalmau, agent de la mairie de Pau

Guillaume Dalmau, employé de la mairie, se prête à l'exercice. Copier

C'est une initiative de la mairie de Pau. Depuis quatre ans, plusieurs actions sont menées pour sensibiliser ses agents aux difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap, mais c'est la première fois que les agents participent à une simulation dans les conditions réelles. "L'un des premiers axes à développer si on veut permettre aux personnes en situation de handicap de se déplacer comme tout le monde, c'est l'accueil. Pour proposer des dispositifs il faut bien les connaître" explique Sylvia Gonzalez, en charge de la mission handicap. La participation des employés se fait sur la base du volontariat, les associations mènent ces actions de façon bénévole. Pour le moment, une quarantaine d'agents y ont participé.