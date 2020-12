Les agents de la police ferroviaire en Vaucluse sont autorisés pendant les vacances à réaliser des palpations

En raison de la menace terroriste et après l'attaque aux couteaux de policiers municipaux à Bollène, le Préfet de Vaucluse permet aux agents de sécurité de la SNCF de réaliser des palpations. Cet arrêté sera valable dès ce mercredi et jusqu’à la rentrée des vacances de fin d'année.

Le préfet de Vaucluse donne un peu plus de pouvoir à la police ferroviaire jusqu'à la rentrée en janvier. Les agents du service interne de sécurité de la SNCF pourront réaliser des palpations dans les gares centre et TGV d'Avignon. Ces employés sont déjà armés et assermentés. Ils ne peuvent intervenir que sur les emprises ferroviaires mais n'ont pas d'agrément pour faire des palpations. Cet arrêté préfectoral intervient après l'attaque aux couteaux de deux policiers municipaux à Bollène, l'auteur a voyagé armé en TGV avant de s’arrêter dans le Vaucluse. Le préfet justifie aussi sa décision par le contexte général de menace terroriste nationale ainsi que la reprise totale du trafic des TGV.

La palpation de sécurité est une mesure de sûreté destinée à s’assurer qu’une personne ne porte pas sur elles d’objets dangereux pour elle-même ou autrui. Elle consiste à appliquer les mains par-dessus les vêtements ainsi les accessoires portés, et ne peut se confondre avec une fouille du corps.

Cet arrêté préfectoral s'applique dès ce mercredi 23 décembre et sera valable jusqu'au lundi 4 janvier inclus.