Les agents de la propreté de la métropole de Marseille réclament des compensations à la fin du "fini parti"

C'est une tradition vieille de soixante-dix ans : le "fini parti" issu des années Defferre doit prendre fin au début de l'année prochaine pour les 8.000 agents de la métropole Aix Marseille Provence dont 3.000 travaillent à la propreté des quatre-vingt douze communes. "Fini-parti", cela veut dire que les agents ne sont pas soumis à un nombre d'heures, mais à un travail effectué, même s'ils finissent plus tôt.

L'intersyndicale a appelé à un rassemblement ce jeudi, le jour où Martine Vassal, la présidente de la métropole, réunissait un comité technique chargé de définir les nouvelles conditions d'organisation du ramassage des ordures dans l'espace métropolitain. Pour les syndicats, ce qui se dessine est une "régression sans précédent".

"Ils disent tous qu'ils vont mourir à la benne" - Véronique Dolot, représentante CGT à la Métropole

Pour l'intersyndicale, la Métropole Aix-marseille n'a jamais voulu négocier, et les nouvelles conditions de travail qui seront appliquées dès le début de l'année prochaine lui paraissent intenables: "Un mois à tourner sur les bennes pendant 6h42 par jour, ils ne le tiendront pas, il vont être fracassés" s'emporte la représentante CGT de la Métropole. Le projet prévoit aussi la suppression de jours de récupération (jusqu'à vingt cinq jours pour certains agents) selon l'intercommunalité à laquelle ils appartenaient. "Certains de _ces agents charrient vingt tonnes de déchets par jour_, on ne peut pas faire ça pendant plus de six heures" rajoute Véronique Dolot.

"Même avec le rythme actuel on a mal aux genoux, on a mal aux épaules, on a mal partout" - Mohamed, agent de propreté de 56 ans

Avec des journées déjà bien chargées, Mohamed, agent de propreté de 56 ans témoigne de la fatigue que génère aujourd'hui son activité : "Quand on rentre à la maison le matin, on n'a qu'une envie c'est de se coucher". Et l'agent aixois explique : "Je ramasse tous les jours deux tonnes d'ordure que je relève pour les mettre dans la benne". Mohamed conclue : "Heureusement que je suis costaud, parce que sinon je ne tiendrais pas".

L'intersyndicale évoque clairement la possibilité d'une grève à grande échelle, si le projet n'est pas largement remanié.