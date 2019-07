Délinquance : le blues des agents de sécurité, de plus en plus agressés

Département Loire, France

Ces dernière semaines n'ont pas été de tout repos pour les agents de sécurité. Pris à partie au plan d'eau de Lorette ou encore régulièrement agressés dans les magasins, les vigiles sont à bout.

Ils m'ont cassé une dent"- Un agent de sécurité

Ils sont souvent debout, à la porte des magasins pour surveiller et dissuader les voleurs, mais les agents de sécurité sont souvent agressés, de plus en plus d'après Elie qui travaille dans une parfumerie du centre-ville de Saint-Étienne "il y a un mois deux jeunes sont entrés et ont essayé de s'enfuir avec deux flacons. Je suis intervenu et ils m'ont frappé et cassé une dent. J'ai perdu connaissance". Des coups quand ce ne sont pas "des crachats ou des insultes". Le personnel de sécurité est particulièrement exposé dans les boutiques, la société Prosegur, spécialisée dans ce secteur à même "décidé de se retirer des magasins" nous confie Julien salarié de l'entreprise depuis sept ans. Aujourd'hui il est agent de sécurité mobile. C'est lui qui ferme la gare Chateaucreux tous les soirs. Lui aussi a constaté une dégradation de l'atmosphère "avant on pouvait discuter, essayer de calmer la situation. Aujourd'hui on reçoit tout de suite des menaces de morts".

Des agents qui ne sont pas réellement formés pour se défendre

Face à ces violences Elie regrette que la formation d'agents de sécurité ne soit pas adaptée au métier "elle dure trois semaines, elle est vite fait, on ne nous apprend pas à nous défendre. Ce qui intéresse les entreprises, c'est qu'on signale les agissements suspects et les vols, pour qu'elles puissent garder leurs contrats avec les magasins. Qu'on se fasse taper n'est pas leur problème". Serge qui dirige une agence de sécurité dans la Loire déplore de son côté que "les vigiles ne puissent pas se défendre avec des armes comme aux États-Unis, aujourd'hui ils sont trop vulnérables face à des groupes violents".