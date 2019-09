Les agents des impôts manifestent à Issoudun

Issoudun, France

Ils sont une trentaine devant le centre des impôts d'Issoudun. Des agents, mais aussi des élus, venus dire leur inquiétude face au projet de réforme qui prévoit une réorganisation des services. "Si la réforme s'applique, le centre d'Issoudun va fermer au public. Il n'y aura plus que l'accueil pour les entreprises, et encore, pour quelques temps seulement. Si des particuliers veulent venir, ils seront obliger d'aller à Châteauroux, et uniquement sur rendez-vous" déplore Sébastien Maugrion, de la CGT Finances publiques.

Tracts à la main, Sylviane Renaud interpelle les automobilistes. Elle est très inquiète pour l'avenir du service public : "A partir du 1er juillet 2020, les contribuables ne pourront plus payer en numéraire dans les centres des finances publiques. Ils devront trouver un buraliste qui acceptera. Sachant que dans nos services, ils pouvaient échelonner leur dette. Là, cela ne sera plus possible."

les agents des impôts sont appelés à faire grève lundi 16 septembre © Radio France - Gaëlle Fontenit

La réforme encourage les usagers à passer le plus possible par le site internet impots.gouv.fr. Or, les syndicats s'inquiètent des problèmes que cela pourrait poser : "Beaucoup d'usagers ne maîtrisent pas internet. Même chez les jeunes. Et puis dans nos zones rurales, la connexion est souvent très mauvaise. On n'a pas tous le haut débit ! Les mesures sont faites à Paris pour des Parisiens" s'énerve Sylviane Renaud.

Les agents des impôts font circuler une pétition. Ils ont déjà obtenu plus de 500 signatures à Issoudun.

Lundi, les syndicats appellent à un mouvement de grève général dans tous les centres des finances publiques de France pour protester contre ce projet de réforme.