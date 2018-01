Sorgues, France

Une grève nationale a lieu mardi dans les maisons de retraite de toute la France. C'est une grève unitaire "inédite", du jamais vu.

Tous les employés, des établissements publics et privés, ceux des soins à domicile, sont appelés à cesser le travail : grève d'une journée ou débrayage.

Ils demandent une meilleure rémunération et des agents plus nombreux. Ils dénoncent une réforme de la tarification qui doit se traduire par des suppressions de postes.

Le mouvement est soutenu par des associations de directeurs. Ceux-ci évoquent des résidents de plus en plus âgés, de plus en plus malades ou souffrant de troubles du comportement (Alzheimer), alors que les budgets n'évoluent pas.

_"On manque de temps_", soupire Corinne Mercier, agent de service hospitalier (FO) à Sorgues.

Elle aide les personnes à manger "de tout son cœur", mais pour être dans les temps, comme dans beaucoup d'établissements, il faut parfois leur donner à manger : "Le fait de tout faire à leur place, pendant le repas, la toilette, l'habillage, on ne maintient pas les quelques capacités qui restaient, on fait régresser la personne plus vite", dénonce sa collègue Arianne Bocquet à la CGT.

Elle évoque 12 à 15 toilettes par agent et par matinée, et du coup des blessures, "tendinites, accidents du travail".

Sa collègue Corinne estime que le manque de personnel induit le manque de dialogue alors que beaucoup aimeraient pouvoir échanger : "Ce sont des humains, nos anciens, il faut qu'on s'occupe d'eux !"

"Dans certains pays, il y a un soignant pour un résidant. Chez nous la moyenne nationale est à 0,6" - Arianne Bocquet, aide soignante

Des familles soutiennent le mouvement : "Le soir, mon frère ou moi, faisons manger maman, qui souffre de démence et est impotente", témoigne Roselyne Gatto. Sa maman a 96 ans. "On met 3/4 heure à la faire manger. Pendant ce temps-là, l'étage, elles sont trois pour faire manger 17 à 19 personnes en une heure."

Jeudi, le gouvernement a annoncé 50 millions d'euros supplémentaires pour les établissements. "Une broutille", répondent les représentants de personnel.