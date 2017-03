Les agents du 115 en grève dans le Haut-Rhin

Le 115, numéro d'urgence, ne répond pas ce mardi dans le Haut-Rhin. Les salariés exercent leur droit de retrait, pour réclamer la prolongation de l’hébergement d’urgence dans le département. Ils n'arrivent plus à faire face aux nombreux appels.

Le 115 sonne dans le vide dans le Haut-Rhin ce mardi jusqu'à 21h30. Les huit travailleurs sociaux chargées d'orienter les sans-abris vers des structures d'hébergement d'urgence ont utilisé leur droit de retrait.

On est un peu des éponges et c'est parfois dur de garder son sang-froid" - une permanente du 115 dans le Haut-Rhin

Ils dénoncent le manque de places d'hébergement d'urgence dans les semaines à venir dans le département avec la fin du dispositif hivernal : 300 places en moins, 30 à Mulhouse avec la fermeture de l'abri de nuit fin mars, 270 fin avril sur l'ensemble du Haut-Rhin.

"On passe la majorité de notre journée à dire aux gens qu'il n'y a pas de places", raconte Estelle, l'une des permanentes. "On leur dit qu'il faut qu'ils rappellent alors qu'on sait qu'il n'y aura pas de plus de places le soir. Les gens sont parfois agressifs, fatigués parce qu'ils dorment dehors, et du coup ça devient très difficile pour nous. On reçoit toutes les émotions des personnes, toute leur frustration, on est un peu des éponges et c'est parfois dur de garder son sang-froid".

Deux fois plus d'appels que l'an dernier

Le 115 du Haut-Rhin reçoit actuellement deux fois plus d’appels que l’an dernier à la même période, plus de 400 demandes quotidiennes. Une réunion avec le préfet du Haut-Rhin est prévue dans la semaine.

