Les agents du bailleur social Ekidom vont bientôt pouvoir dresser des PV à Poitiers

Afin de lutter contre les incivilités dans ses résidences, le bailleur social Ekidom a déposé un dossier en préfecture pour autoriser à partir de l'automne ses agents à verbaliser les auteurs de dégradations et autres comportements qui pourrissent le quotidien des locataires.

Poitiers, France

Jusqu'ici, Ekidom a toujours mis en avant la pédagogie et la prévention auprès de ses locataires. Mais face aux incivilités récurrentes dans certaines de ses résidences, le bailleur social de Poitiers a décidé de sévir. A compter d'octobre, à priori, ses agents seront assermentés pour dresser des PV à l'encontre de "tout locataire pris en flagrant délit d'incivilité". Jeter une poubelle depuis la fenêtre, uriner dans les communs ou les ascenseurs, se livrer à du tapage (de jour comme de nuit)... Tous ces actes pourront faire l'objet d'une verbalisation.

Expérimentation aux Trois-Cités

"Ce sont des salariés de secteur qui pourront dresser les procès-verbaux. Il y aura trois mises en garde préalables quand des incivilités seront constatées. Ensuite, il y aura un PV avec un suivi judiciaire à l'encontre du locataire. Nous commencerons à tester le dispositif aux Trois-Cités avant de l'étendre aux autres quartiers de la ville" explique Daniel Hoffnung, le président d'Ekidom.

Des problèmes récurrents dans plusieurs résidences

Un dossier a été déposé en préfecture pour obtenir l'assermentation réglementaire. Une démarche très attendue en interne car depuis plusieurs mois, Ekidom dénonce avec force des comportements inacceptables : boîtes aux lettres vandalisées, dégradation des murs, souillures dans les cages d'escalier, deux-roues stationnés dans les communs ou sur des places réservés aux voitures des résidents...

"Parfois, quand on touche au porte-monnaie, ça fait réfléchir. Certains ont du mal à comprendre qu'on vit en communauté. Peut-être qu'ils arrêteront de faire n'importe quoi" espère Nathalie, une résidente qui vit en HLM aux Trois-Cités. Elle s'interroge toutefois : "les agents de secteur sont déjà en charge du ménage et de beaucoup d'autres missions. Si c'est à eux qu'on demande de mettre des PV, je ne sais pas comment ils vont faire. Et ça risque de se retourner contre eux".