Les agents du service éducation de la ville d'Avignon font grève

Les cantiniers, agents d'entretien, ATSEM, etc. de la ville d'Avignon sont en grève ce vendredi. Ils manifestent à 10h devant la cité administrative pour réclamer plus de moyens, une reconnaissance de leur travail et des conditions de travail satisfaisantes.

Les agents territoriaux de la ville d'Avignon font grève et manifestent ce vendredi matin. Ils sont agents d'entretien, ATSEMS, cantinières et font partie du service éducation. Ils dénoncent leurs conditions de travail qui se dégradent au fil des ans, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Ces agents estiment qu'ils sont en première ligne depuis le premier déconfinement et qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour offrir aux petits avignonnais un accueil digne dans les cantines et le périscolaire.

Le rassemblement a lieu à 10h devant la Cité administrative, à l'appel de la CGT. D'après la mairie, 125 agents se sont déclarés grévistes. Par conséquent, 29 cantines de la ville sont fermées, ainsi que de nombreux services de garderie. Chaque école a du communiquer si c'était le cas.