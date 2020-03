Coronavirus : les agents hospitaliers en contact avec le premier cas en Vaucluse ont tous été dépistés

La patiente âgée de 89 ans qui a été dépistées positive au Covid-19 a été hospitalisée une semaine à l’hôpital de Valréas et a fait des examens à l’hôpital d'Orange. Des mesures ont été immédiatement prises au sein des deux établissements vauclusiens. Une vingtaine d'agents a déjà été dépistée à Orange. Les résultats ne sont pas encore connus.

Le syndicat Force ouvrière demande notamment à ce que les personnels les plus fragiles comme les femmes enceintes ou ceux souffrant de troubles respiratoires soient plus protégés. FO propose par exemple de privilégier le télétravail ou de les couper du contact patient. Des réunions de crise et CHSCT ont déjà eu lieu, d'autres réunions d'information du personnel vont se poursuivre.

