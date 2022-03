Les agents municipaux de Beaucaire augmentés par la Mairie pour faire face à la hausse des prix

Les 300 agents municipaux et du CCAS de la ville de Beaucaire seront augmentés à partir du mois d'avril. Pour les aider à faire face à la hausse des prix de l'essence, du gaz et de l'électricité, le maire RN Julien Sanchez annonce qu'une prime leur sera versée. 50 euros nets mensuels pour les agents qui gagnent moins de 1500 euros nets par mois avant impôts et retenue des titres restaurants. 30 euros nets mensuels pour les agents qui gagnent plus de 1500 euros. "C'est un geste que je fais en tant qu'employeur à destination des salariés explique Julien Sanchez. De toute façon, quand on augmente des employés, ça bénéficie toujours à l'économie locale. On est peut-être la première commune en France à faire cela, j'espère qu'il y en aura d'autres."

Un coût annuel de 180.000 euros pour la mairie

La prime de la mairie sera versée tous les mois. Coût annuel pour la ville : près de 180.000 euros. "Ce ne sera pas au détriment d'un autre poste budgétaire de la ville poursuit Julien Sanchez. Depuis 2014, on gère de manière rigoureuse. J'ai pu faire des économies sur la gestion courante de la ville. Il faut, je pense, que les collectivités fassent un geste puisque le gouvernement n'en fait pas vraiment." Le maire ajoute que cet effort s'ajoute à une hausse des titres restaurants de 200 euros annuels depuis 2019.