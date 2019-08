Les agents vauclusiens des routes demandent plus de respect aux automobilistes et aux motards

Cinquante véhicules du Conseil départemental de Vaucluse affichent désormais ce slogan en gros : "On bosse pour vous, respectez-nous !" Les agents des routes attendent plus de respect de la part des automobilistes et des motards. Risque d'accidents et insultes font partis de leur quotidien !

Vaucluse, France

"On bosse pour vous, respectez nous !" : ce slogan s'affiche en gros désormais sur une cinquantaine de véhicules du Conseil départemental de Vaucluse. Précisément, sur les engins chargés de la gestion des routes. 180 agents interviennent quotidiennement sur les 2330 km de routes que compte le réseau départemental. Leurs missions sont variées : entretien de la chaussée, fauchage des bas côtés, installation des panneaux et autres réparation des murets. Et les risques qu'ils encourent sont bien réels. Fort heureusement, le département ne déplore pas d'accident grave depuis 2012 mais l'institution a souhaité lancé une vaste campagne d'information en direction de tous les usagers de la route.

On est là pour améliorer la sécurité de tous

"Il est de notre devoir d'élus de rappeler au plus grand nombre que nos agents travaillent pour _l'intérêt général_" rappelle Thierry Lagneau le vice président du département en charge de l'aménagement du territoire et de la sécurité. Tous les automobilistes n'en ont visiblement pas conscience si l'on en croit Eric d'Artibale et Gilles Poncet chefs d'équipes au centre routier départemental : "on essaye de faire le maximum mais on est vraiment une gêne pour certains. Les gens ne comprennent pas qu'on est là pour améliorer leur quotidien et la sécurité de toux." Souhaitons que cette nouvelle campagne de sensibilisation fasse réfléchir et permette de changer certains comportements irresponsables au volant.

Une campagne de communication pour la sécurité de tous : le reportage de Daniel Morin Copier

Dominique Tassan chef du Centre routier départemental : "je me suis fait foncer dessus... délibérément" Copier

Le changement de vitesse sur nos routes aggrave-t-il les risques encourus ? Réponse de Thierry Lagneau vice président du Conseil départemental Copier

Une campagne pour sensibiliser tous les usagers de la route - .

Dominique Tassan, Gilles Poncet et Eric d'Artibale au Centre routier départemental ce vendredi matin © Radio France - Daniel Morin