"Les agressions verbales, c'est tous les jours", pour le président de l'Association des maires du Finistère

Cela commence à faire, beaucoup, énormément. La maire de Plougrescant, dans les Côtes d'Armor a porté plainte contre X après le sabotage de sa voiture lundi dernier. Les flexibles de frein ont été sectionnés. Le parquet de Saint-Brieuc a ouvert une enquête pour tentative d'homicide et menaces de mort répétées, après une polémique sur l'installation définitive du seul médecin du secteur. Des menaces de morts, c'est ce qu'avait déjà reçu l'équipe municipale de Callac, dans les Côtes d'Armor également, sur un projet d'accueil de réfugiés. C'est aussi en relation avec un projet lié aux demandeurs d'asile que le maire de Saint-Brévin, près de Saint-Nazaire a démissionné. Sa maison avait été incendiée en mars.

Ce ne sont pas des cas isolés. Face à l'augmentation des tensions, le nombre de maires, d'élus démissionnaires est sans précédent. 1.293 maires ont démissionné depuis le début de leur mandat en 2020, une moyenne de 40 par mois, indique le ministre de la Transition écologique. C'est pourtant "comparable" au précédent mandat, affirme le ministre, alors que le président de l'Association des maires de France, David Lisnard (LR) avait évoqué un "niveau jamais vu" concernant les démissions d'élus locaux. Dans le Finistère, le président de l'Association départementale des maires, Dominique Cap, également maire Plougastel-Daoulas est sur la même ligne.

France Bleu Breizh Izel : Ce sont des cas isolés ?

Des cas aussi violents sont des cas isolés. Mais les agressions contre les élus sont quotidiennes, physiquement, c'est plus rare, mais verbalement, c'est tous les jours. C'est encore plus vrai sur les réseaux sociaux, de façon anonyme, les élus locaux sont attaqués en permanence. Il n'y a pas une journée sans que je sois attaqué sur les réseaux sociaux. On est aujourd'hui dans du passionnel et pas dans du rationnel. Le covid a été une période bénie, où il y a une solidarité énorme qui a existé entre les habitants, ses voisins, un soutien à tout le monde. Avec le post-covid, on est revenu à de l'individualisme, à de l'exigence immédiate. Dès qu'il y a un problème avec le voisin qui n'est pas réglé, on se lâche sur les réseaux sociaux, alors que souvent il faut du temps pour régler des problèmes. On sait une impatience et une exigence immédiate vis-à-vis des élus locaux.

Le maire "toujours à portée de baffes"

Ce sont les réseaux sociaux qui attisent les tensions ?

C'est un tout. On est dans un climat anxiogène. On a subi des crises successives : les gilets jaunes, le covid, l'inflation, les manifestations depuis janvier... Les maires sont au milieu de tout ça. Quand il y a une manifestation, si des vitrines sont saccagées, on demande au maire qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il n'agit pas. On est en première ligne par rapport à des exaspérations, des incompréhensions des habitants. Comme le disait François Baroin, notre ancien président national, "le maire est toujours à portée de baffes". Les discussions et les critiques des élus ont toujours existé. Mais là, la société n'a plus peur de passer par la violence : la casse devient banalisée sur les espaces publics, on le voit aussi face aux élus locaux et face aux maires.

Zéro candidat pour le poste de maire

La médiatisation des démissions, des dépôts de plainte, d'élus... Vous encouragez vos collègues à les rendre publiques ?

Bien sûr, ça permet aujourd'hui de faire un zoom sur les élus locaux. Mais combien de fois ce n'est pas arrivé ? Le maire de Poullaouen a été agressé, c'est passé au tribunal, il a été débouté. À Tréogat, on n'arrive plus à trouver de maire : deux ont démissionné en deux ans. Les élections ont lieu au mois de juin, on n'est pas sûr de trouver un maire ! Pour le maire de Landeleau, dans le Finistère : il y a une pétition pour une maison dans un champ, il y a 35.000 signatures pour une commune de 949 habitants et le maire est au milieu de cette tourmente. Il ne peut pas gérer ça tout seul ! Ce n'est pas possible si on veut qu'il ait encore des élus locaux en 2026. En 2020, dans les deux tiers des communes du Finistère il n'y avait qu'une seule liste.

Le gouvernement, vendredi, annonçait le lancement d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus. Elisabeth Borne promet de mieux protéger les élus. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ?

Un centre d'analyse... va faire des analyses. Et une fois qu'on a fait ça, on fait quoi ? Je pense qu'il y a trois choses à faire. D'abord, il faut qu'on arrête avec la présomption de culpabilité des maires et des élus locaux dans les tribunaux (correctionnels, administratifs), on est pratiquement toujours présumé coupable. C'est faux, les élus sont des gens honnêtes qui défendent l'intérêt général. Beaucoup d'élus sont appelés au tribunal, notamment sur des dossiers d'urbanisme. Il faut qu'il y ait une prise de conscience, il faut que les élus soient mieux défendus au tribunal.

Deuxièmement, il faut que les services de l'Etat comme la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et l'ARS (Agence régionale de santé), arrêtent d'embêter des élus sur des choses pointilleuses, administratives. Il faut qu'elles soient à nos côtés pour nous aider à faire les dossiers, non pas pour les empêcher.

Troisièmement, c'est le statut de l'élu : il faut un vrai statut d'élu local, notamment des maires et des adjoints. Demain, on ne trouvera plus jamais personne pour passer 50 heures par semaine pour 400 euros par mois.