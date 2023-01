Les agriculteurs appelés à manifester vendredi matin devant la cité administrative de Toulouse

La FDSEA 31 se dit mécontente envers une décision de la DRAAF en Occitanie (la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt). Cette décision concerne les nouvelles mesures agro-environnementales et climatiques de la PAC. Ces mesures permettent d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent dans le développement de pratiques combinant performance économique et performance environnementale ou dans le maintien de telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de disparition. Ces mesures sont des contrats, entre l'État et l'agriculteur, qui visent à guider ce dernier dans sa manière d'exploiter par l'intermédiaire de limites, d'interdictions, d'obligations et de conseils en échange d'une compensation pécuniaire reçue à l'hectare.

Jean-François Lamassé, président de la FDSEA en Haute-Garonne, reproche à la DRAAF d'avoir "changé le zonage de la zone intermédiaire sans consultation." Selon lui, ce zonage "exclut de nombreuses zones céréalières en Occitanie, et de ce fait de nombreux agriculteurs. Ce constat va à l’encontre des engagements pris par le ministère pour le développement de la filière céréalière."

Des agriculteurs et principalement les céréaliers ont donc prévu de partir de Capens, Villefranche-de-Lauragais, Pinsaguel, Aussonne, afin de se retrouver à Toulouse avec voitures, camions et banderoles devant la cité administrative, ce vendredi à 9h30 pour une action syndicale "pour une agriculture viable et économiquement vivable".

"On ne bloquera pas mais si on n'obtient pas gain de cause auprès de la DRAAF, on envisagera d'autres actions dans les semaines qui viennent" prévient Jean-François Lamassé. Le directeur de la DRAAF qui sera à Montpellier vendredi "s'est engagé à s'entretenir en visioconférence avec nous" précise le président de la FDSEA de la Haute-Garonne.