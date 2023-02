Les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine manifestent à Bordeaux ce vendredi

Ce sont environ 500 agriculteurs venus de toute la région, dont quelque 70 girondins, qui sont attendus dans les rues de Bordeaux, ce vendredi 17 février, à l'appel des deux principaux syndicats, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et les Jeunes Agriculteurs. Avec leur tracteurs et autres engins agricoles, ils se rassembleront à Saint-Louis-de-Montferrand, au nord de Bordeaux, sur la rive droite. Le cortège devrait ensuite longer la Garonne, traverser le pont Chaban-Delmas, avant de remonter les quais jusqu'à la place des Quinconces.

Les agriculteurs doivent ensuite défiler dans les rues du centre-ville, jusqu'à la préfecture et à l'Hôtel de région, où des prises de paroles sont prévues et des délégations syndicales seront reçues. Les revendications portent essentiellement, sur un appel à "arrêter de vouloir laver plus blanc que blanc, ou plus vert que vert", comme dit Jean-Samuel Eynard, le président de la FDSEA de la Gironde. La Commission européenne avait détaillé fin juin sa feuille de route pour réduire de moitié d'ici 2030, comparé à la période 2015-2017, l'utilisation des pesticides.

Cette manifestation se tiendra donc à une semaine du salon de l'Agriculture à Paris et en pleine répartition régionale des aides européennes de la PAC, la politique agricole commune. Les agriculteurs demandent désormais des solutions de remplacement efficace, notamment sur le glyphosate. Ils alertent aussi sur la hausse des coûts de production liée à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie.