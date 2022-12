Les agriculteurs déversent des pommes devant la Préfecture de Vaucluse pour montrer leur ras-le-bol

Environ soixante agriculteurs se sont réunis ce vendredi matin devant la Préfecture de Vaucluse. Symboliquement, ils ont déversé une partie de leur production de pommes devant. Ils protestent contre le manque d'aide de l'Etat face à l'inflation et dénoncent aussi le prix de vente de leurs produits. Un producteur de pommes du côté de l'Isle-sur-la-Sorgues, témoigne : "C'est totalement incompréhensible ! Le consommateur paye quatre euros le kilo de pommes et nous, on nous le règle 20 centimes."

Ils sollicitent une aide de l'Etat "avant qu'il ne soit trop tard". Le producteur de pommes évoque aussi la problématique de la souveraineté alimentaire. "En France, on consomme plus de 50% de produits de l'étranger, qui ont des contraintes complètement différentes des nôtres ! Nous, en France, on a une agriculture qui est observée à la loupe et contrôlée. Alors que certains pays hors Union Européenne ou même en Europe sont beaucoup moins contrôlés que nous. Donc c'est un ras-le-bol qu'on soit délaissés de cette façon."

"Sans aides, nos exploitations vont mourir"

L'utilisation des produits phytosanitaires est aussi pointée du doigt. "Pour cultiver, on nous enlève des pesticides, on n'arrive plus à avoir de production saine et de jolis produits sur les étalages. Pour faire face on attend des aides financières. Sans aides, nos exploitations vont mourir."

Sophie Vache, la présidente de la FDSEA de Vaucluse souligne aussi les difficultés rencontrées par les agriculteurs avec les dispositifs de l'Etat. " On est sans arrêt en train de faire des dossiers mais l'argent a du mal à arriver sur les exploitations. Il y a des dossiers qui attendent des paiements depuis deux ans. On a l'impression qu'on n'est plus compris, donc au bout d'un moment, il faut qu'on montre notre mécontentement."

Concrètement, les agriculteurs demandent en urgence des aides financières pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie, mais aussi de pouvoir répercuter cette hausse des charges sur leurs ventes.