Les agriculteurs du Pays de Fougères se mettent à nus... pour leur calendrier

Il fallait oser ! Les Jeunes Agriculteurs du Pays de Fougères ont enlevé le haut et le bas pour poser pour leur calendrier. Une manière originale de faire parler d'eux, et de collecter des fonds pour une association.

Fougères, France

"Quand je croise des amis, ils me disent, alors tu es habillé aujourd'hui !" Manoël Pautonnier, éleveur à Princé en Ille-et-Vilaine, est l'un des agriculteurs du Pays de Fougères a avoir accepté le défi. Poser nu chez lui dans son exploitation pour le calendrier des Jeunes Agriculteurs du Pays de Fougères. Ils sont ainsi une petite vingtaine comme lui, des hommes et des femmes à avoir enlevé le haut et le bas pour poser seul ou en couple, dans leurs stabulations, sur le tracteur, ou dans un champ avec leurs vaches. "Pour montrer notre métier, pour prouver qu'on fait des choses dans les campagnes !"

Manoël Pautonnier a été photographié dans sa salle de traite qui tourne dans son exploitation à Princé (35) © Radio France - Céline Guetaz

Une séance photo au mois de juillet

"Au départ, on était très motivés, mais le jour J, un peu moins" explique en souriant le jeune éleveur de 26 ans. Finalement, en deux jours, le photographe a réussi à tiré de beaux portraits.

Le calendrier est en vente dans de nombreux commerces comme dans cette boulangerie de Chatillon-en-Vendelais © Radio France - Céline Guétaz

Vendu au profit d'une association

Le calendrier est en vente dans plusieurs commerces du pays de Fougères, comme dans la boulangerie de Laurence à Châtillon-en Vendelais "les clients apprécient la démarche, et ça les faire rire parce qu'ils connaissent les agriculteurs qui ont pris la pause." Le calendrier est vendu 10 euros. Une partie de la recette ira à l'association Maya Bazoug'Aides qui s'occupe de familles ayant un enfant handicapé.