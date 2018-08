Les agriculteurs de Touraine sont nombreux à raconter la même histoire, ou presque : l'installation régulière, au moins une fois par an, de gens du voyage sur leurs terres agricoles, sans leur autorisation. Ils estiment être en manque de solutions et se montrent de plus en plus agacés par des situations qui se répètent.

Sur les terres agricoles du Château de Fretay, près de Loches, Jérôme Audiger est un peu fataliste. "C'est une guerre permanente" dit-il pour décrire ses relations avec les gens du voyage qui s'installent toujours sur le même champ, en bordure d'une route. Il a essayé, dit-il, de régler la situation à l'amiable : il acceptait la présence des caravanes et des chevaux, si leurs propriétaires promettaient en retour de rendre le champ dans un état impeccable. "Malheureusement, dit Jérôme, ça reste très peu souvent propre."

L'impossibilité d'exploiter les parcelles après le passage de caravanes entraîne des pertes financières parfois importantes.

Outre les détritus laissés par le passage de groupes parfois nombreux, les véhicules brûlent l'herbe du champ, tandis que les chevaux la mangent. De fait, " ils [les agriculteurs] ne peuvent plus jouir de leur terrain" explique Dominique Malagu, président de l'UDSEA, l'un des principaux syndicats agricoles en Touraine. L'impossibilité d'exploiter ensuite la parcelle entraîne d'importantes pertes financières. A Chinon, Stéphane Archambault, qui a vu près de deux cents caravanes occuper ses terres agricoles pendant deux semaines, parle de plusieurs milliers d'euros.

Il va y avoir un mort, ce sera la catastrophe.

Pour Thierry Frémont, agriculteur à Bridoré, c'est l'équivalent "d'un salaire mensuel" qui a été perdu après l'installation de quatorze caravanes dans son champ. Exaspéré, démuni, il ne se sent pas soutenu par "la force publique" et il n'a plus aucune patience. "A un moment donné, ça vous agace, vous montez le ton, les deux parties montent le ton" déclare-t-il, ajoutant que selon lui, la situation empire et qu'un jour, "il va y avoir un mort (...) ce sera la catastrophe." Bien qu'ils n'aient aucune envie d'en arriver là, car "ce n'est pas dans notre intérêt de se mettre hors-la-loi", Jérôme et Thierry peinent à voir une autre voie de sortie, sur le long terme, que la confrontation.

Contactée, la préfecture explique que les procédures d'expulsion sont longues et complexes. Elles varient selon le nombre de terrains prévus par les communautés de commune pour les gens du voyage. Si le nombre de terrains homologués n'est pas suffisant, il n'est pas de la responsabilité de la préfecture de régler le problème des occupations de terres agricoles privées. Quant à la plainte auprès de la justice, elle prend trop de temps à aboutir, disent Thierry et Jérôme. Ils réclament aux autorités une solution rapide et sur le long terme.