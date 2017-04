Les agriculteurs mayennais n'en peuvent plus des sangliers qui ravagent leurs cultures

Les populations de sangliers sont, dans le département, en nette augmentation. Ces animaux font de gros dégâts dans les cultures. Les chasseurs sont donc invités à accroître la pression de chasse.

La Préfecture s'est saisie du problème en convoquant hier tous les acteurs du dossier. Deux chiffres illustrent la situation. D'abord le nombre de sangliers abattus cette saison : 2500, 2 à 300 de plus que l'année dernière. Ensuite le coût estimé des dégâts : 170.000 euros ce qui représente, en gros, 50.000 euros de plus qu'en 2016. Certains agriculteurs ont vu leur production presque entièrement ravagée. Ce n'est plus acceptable estime la Chambre d'Agriculture de la Mayenne qui demande aux chasseurs d'accroître la pression de chasse dans les secteurs les plus touchés.

C'est l'est et le sud-est du département qui sont les zones les plus exposées. Pour réguler les populations de sangliers, des battues administratives peuvent toujours être organisées (hors saison). Et puis si la Préfecture s'intéresse à ce dossier c'est aussi pour des raisons de sécurité routière. Les sangliers sont, en effet, à l'origine de nombreux accidents ou incidents, pour l'instant sans gravité, sur les routes mayennaises.