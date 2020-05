Les agriculteurs vauclusiens manifestent contre le blocage des travailleurs étrangers

La FDSEA appelle à manifester ce mercredi en Vaucluse. Le syndicat agricole alerte sur les besoins en main d'oeuvre, alors que démarrent les récoltes et les cueillettes. Chaque année des travailleurs saisonniers étrangers, notamment espagnols, viennent les aider. Ils sont aujourd’hui bloqués.

Les agriculteurs ne peuvent pas assurer les récoltes en Vaucluse, amis aussi dans toute la Région PACA. Alors que la cueillette de la cerise a démarré, ils attendent toujours l'arrivée , comme chaque année, de travailleurs agricoles étrangers. Les saisonniers espagnols sont souvent majoritaires. Ils sont pour l'instant bloqués aux frontières à cause de la crise sanitaire. La FDSEA a alerté le gouvernement qui a promis une réponse rapide, mais qui n'arrive toujours pas. Le syndicat agricole a ainsi décidé de passer à l'action.

Trois manifestations simultanées auront lieu à 14 h : devant la préfecture de Vaucluse à Avignon et devant les deux sous préfectures à Apt et Carpentras. Les agriculteurs viendront manifester en tracteur, et par groupe de 10. Ils pourraient déverser des produits agricoles devant les bâtiments. Ils déposeront un cerisier coupé devant la sous préfecture d'Apt en geste symbolique. Le Vaucluse est le premier département producteur de cerises en France.

Si les travailleurs saisonniers n'accèdent pas aux exploitations agricoles, il y a aura moins de récolte," les prix vont augmenter et tout le monde y sera perdant" selon Sophie Vache la présidente de la FDSEA de Vaucluse, "même les consommateurs. _Ce n'est déjà plus tenable, les fruits mûrissent chaque jour et les récoltes sont lancées. Certains producteurs ont déjà jeté une partie de leur production."_Chaque année, 30.000 contrats saisonniers sont signés en Vaucluse de mai à septembre dont 20.000 rien que pour les travailleurs saisonniers étrangers.